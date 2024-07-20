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Салихова: в “Спартаке” должны работать люди, которые не боятся давления и не мямлят

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Зарема Салихова, супруга экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна, подвергла критике руководство красно-белых.
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– В “Спартаке” должны работать люди, которые не боятся давления, не мямлят неразборчиво, не юлят, уклоняясь от прямых вопросов, а, наоборот, кайфуют от того, что являются раздражителями, красной тряпкой для всех. Сейчас я не вижу этого драйва и азарта, желания побеждать на всех направлениях деятельности.

Также Зарема Салихова отметила, что сейчас руководители “Спартака” “не живут победами клуба”.

Отметим, что в 2022 году Леонид Федун перестал быть владельцем красно-белых. В последние годы его президентства в управлении “Спартака” принимала участие и Зарема Салихова.

Напомним, по итогам минувшего сезона московский клуб не смог завоевать ни одного трофея. Команда заняла пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

Спартак Зарема Салихова
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