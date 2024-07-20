– В “Спартаке” должны работать люди, которые не боятся давления, не мямлят неразборчиво, не юлят, уклоняясь от прямых вопросов, а, наоборот, кайфуют от того, что являются раздражителями, красной тряпкой для всех. Сейчас я не вижу этого драйва и азарта, желания побеждать на всех направлениях деятельности.
Также Зарема Салихова отметила, что сейчас руководители “Спартака” “не живут победами клуба”.
Отметим, что в 2022 году Леонид Федун перестал быть владельцем красно-белых. В последние годы его президентства в управлении “Спартака” принимала участие и Зарема Салихова.
Напомним, по итогам минувшего сезона московский клуб не смог завоевать ни одного трофея. Команда заняла пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Источник: Sport24
Салихова: в “Спартаке” должны работать люди, которые не боятся давления и не мямлят
Зарема Салихова, супруга экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна, подвергла критике руководство красно-белых.
Фото: