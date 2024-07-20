"Что уникального покажет "Локомотив"? Мы всегда уникальны. Топ-3? Для "Локомотива" нет нереальных целей", - цитирует Нагорных Sport24.
Сегодня, 20-го июля, московский "Локомотив" примет на своём поле тольяттинский "Акрон" в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, что в летнее трансферное окно клуб на правах свободных агентов покинули: голкиперы Маринато Гильерме и Даниил Худяков, защитники Дмитрий Рыбчинский и Станислав Магкеев, полузащитник Рифат Жемалетдинов и нападающий Максим Глушенков, присоединившийся к петербургскому "Зениту".
Нагорных: "Локомотив" всегда уникален! Топ-3? Для "Локомотива" нет нереальных целей
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о целях команды на сезон.
Фото: РФС