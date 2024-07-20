- У нас были шансы против "Зенита", мы создавали определенные моменты, но, к сожалению, не смогли забить. Они были более эффективны.
Ожидается ли усиление команды? Я думаю, что наше руководство занимается поиском игроков, которые необходимы.
Насколько болезненным стал уход Горшкова? Конечно, в прошлом сезоне он был очень важным игроком для нас. Но поскольку он уже ушел, мы не очень обеспокоены этим.
Слышали ли про потенциального новичка из Чили? Да, до меня доходили эти слухи. Посмотрим.
Насколько я близок к получению российского гражданства? Я знаю всей ситуации, это зависит от руководства клуба.
Могу ли уйти, если будет потенциальное предложение от топ-клуба РПЛ? Сейчас я игрок "Крыльев Советов" и не хочу обсуждать какие-то другие варианты, - цитирует игрока корреспондент Rusfootball.info.
Костанца: "Крылья Советов" имели шансы, но "Зенит" был более эффективен
Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца подвел итоги после поражения от "Зенита" в 1-м туре РПЛ (0:4).
Фото: ФК "Крылья Советов"