"Готов ли я к сборной? Всегда. Я говорил, что со сборной еще не закончил", - сказал Глушаков, добавив, что находится в хорошей форме.
Глушакову сейчас 37 лет, прошлый сезон он провел, выступая за армянский "Урарту". Этим летом Денис в качестве свободного агента подписал контракт с подмосковными "Химками". Команда стала чемпионом Первой лиги и в настоящее время выступает в РПЛ. В первом туре красно-черные на своем поле сыграли вничью с махачкалинским "Динамо" 1:1. Денис Глушаков появился на поле на 89-й минуте, заменив Антона Заболотного.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Глушаков: готов ли я к сборной? Всегда. Я говорил, что со сборной еще не закончил
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков заявил, что готов выступать за сборную России.
Фото: ФК "Химки"