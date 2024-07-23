"Сейчас действительно упор в сторону Балкан. Конечно, это неприятно. Тот же Юран мог бы спокойно работать в "Спартаке". Тем более парень хочет попробовать себя в топ-клубе. У нас только Сергей Семак работает в топ-клубе - дай бог, чтобы и дальше работал", - сказал Лосев.
Сербский специалист Деян Станкович сменил на тренерском мостике "Спартака" Гильермо Абаскаля и боснийца Владимира Слишковича. В минувшее воскресенье Деян дебютировал в качестве главного тренера красно-белых в выездном матче 1-го тура РПЛ с "Оренбургом". Команда Станковича пропустила во втором тайме два безответных мяча, голами в составе оренбуржцев отличились Матеас Перес и новичок команды Эмриджан Гюрлюк. Во втором туре спартаковцы сыграют в гостях против подмосковных "Химок".
Источник: "Чемпионат"
Лосев: Юран мог бы спокойно работать в "Спартаке". Тем более парень хочет попробовать себя в топ-клубе
Бывший игрок сборной СССР Виктор Лосев высказался по поводу приглашения балканских тренеров и предложил альтернативу "Спартаку" в виде Сергея Юрана.
Фото: Global Look Press