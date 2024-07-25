- В матче с "Химками" от них всё можно ожидать. Тем более ещё произошла бомба с Соболевым, которого отстранили. Не скажу, что отстранение Александра может положительно повлиять на команду, он не был таким токсичным в последний месяц, вёл себя прилично, - приводит слова Непомнящего "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 27-летний нападающий московского "Спартака" Александр Соболев отстранён тренерским штабом серба Деяна Станковича от тренировок с командой на фоне слухов о возможном переходе форварда в петербургский "Зенит". В матче 1 тура РПЛ, в котором Соболев принял участие, красно-белые уступили на выезде "Оренбургу" со счётом 0:2 и заняли в турнирной таблице лиги предпоследнюю 15-ю строчку.
В матче 2 тура РПЛ "Спартак" 28 июля сыграет в гостях с подмосковными "Химками".
Непомнящий поделился ожиданиями от матча "Химки" - "Спартак" на фоне отстранения Соболева
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий ответил на вопрос об ожиданиях от московского "Спартака" в выездном матче 2 тура РПЛ с подмосковными "Химками".
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