"Спартак" может создавать моменты, но в защите должен играть намного стабильнее и аккуратнее. Это уже не первый год у них так происходит. При Абаскале это было, а при Слишковиче чуть более организованно стали играть в защите", - сказал Ещенко.
В первом туре Российской Премьер-Лиги красно-белые потерпели поражение в гостевом матче с "Оренбургом", подопечные Деяна Станковича пропустили два гола во втором тайме на 62-й и 67-й минутах. Второй мяч спартаковцы пропустили после ошибки при выходе из обороны. Во втором туре "Спартак" снова сыграет в гостях против подмосковных "Химок", игра пройдет в это воскресенье, 28 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Источник: "РБ Спорт"
Ещенко: Спартак" может создавать моменты, но в защите должен играть намного стабильнее и аккуратнее
Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко оценил игру красно-белых в обороне после матча 1-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"