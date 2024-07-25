"Я, несмотря то что спартаковец и вхожу в комитет ветеранов "Спартака", не имею никакой информации о Соболеве. Я не владею ситуацией, а лишь являюсь информированным болельщиком. Куда он собрался? В "Зенит"? Видимо, питерцы наелись легионерами — слишком уж их много. Все понимают, что это богатая команда, и "Газпром", видимо, решил разбавить иностранцев российскими футболистами. Александру надо задуматься, ведь если он будет спорить и не соглашаться с тренерским штабом, его быстро посадят на скамейку запасных в Санкт-Петербурге, и играть он больше не будет", - заявил Кавазашвили.
По данным СМИ, санкт-петербургский "Зенит" планирует осуществить переход нападающего Александра Соболева из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сообщалось, что сине-бело-голубые вели переговоры о трансфере футболиста, однако, клубы не смогли договориться о сумме компенсации. С самим Соболевым, по слухам, уже согласован контракт. В случае осуществления перехода в "Зенит" его зарплата составит 3.6 миллиона евро.
Ранее стало известно, что Александр Соболев был отстранен от тренировок с основной командой "Спартака" на фоне слухов о его возможном переходе в "Зенит". Сам игрок, как сообщается, крайне заинтересован в трансфере и настаивает на заключении сделки.
Источник: "РБ Спорт"
Кавазашвили - об интересе "Зенита" к Соболеву: "Газпром", видимо, решил разбавить иностранцев россиянами
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе в "Зенит" форварда красно-белых Александра Соболева.
Фото: "Матч ТВ"