Московские "Локомотив" и "Спартак" продолжают сражаться за подписание форварда венгерского "Ференцвароша" Маркиньоса. По данным "СЭ", сам бразильский футболист склоняется к переходу именно в стан "железнодорожников".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" продвинулся в переговорах по футболисту и опережает "Локомотив". Напомним, новый главный тренер "Спартака" Деян Станкович был тренером "Ференцвароша".
Маркиньос перешел в свой нынешний клуб из "Атлетико Минейро" в феврале 2022-го года. Стоимость 24-летнего вингера, по оценке Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.
Источник: Маркиньос хотел бы перейти из "Ференцвароша" в "Локомотив", а не в "Спартак"
Бразильский вингер "Ференцвароша" Маркиньос предпочитает продолжить карьеру в "Локомотиве", а не в "Спартаке".
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