Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Балтика
20:15
УфаНе начат

Источник: Маркиньос хотел бы перейти из "Ференцвароша" в "Локомотив", а не в "Спартак"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бразильский вингер "Ференцвароша" Маркиньос предпочитает продолжить карьеру в "Локомотиве", а не в "Спартаке".
Фото: Getty Images
Московские "Локомотив" и "Спартак" продолжают сражаться за подписание форварда венгерского "Ференцвароша" Маркиньоса. По данным "СЭ", сам бразильский футболист склоняется к переходу именно в стан "железнодорожников".

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" продвинулся в переговорах по футболисту и опережает "Локомотив". Напомним, новый главный тренер "Спартака" Деян Станкович был тренером "Ференцвароша".

Маркиньос перешел в свой нынешний клуб из "Атлетико Минейро" в феврале 2022-го года. Стоимость 24-летнего вингера, по оценке Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

Маркиньос Спартак Локомотив Российские трансферы Ференцварош
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится