"Я считаю, "Зениту" правильно подсказали сверху, что сейчас это абсолютно бесполезная трата больших денег. И даже вредная. Надо понимать: сейчас непростая ситуация, а "Зенит" не претендует ни на какие успехи на европейской арене просто потому, что не может играть в еврокубках. И если в таких условиях подписать дорогостоящего игрока, тем более по завышенной цене, это вызовет большое раздражение в стране", - цитинует Щербаченко "Спорт уик-энд".
Ранее в СМИ появилась информация, что переход полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича в петербургский "Зенит" может сорваться, так как трансфер блокируют на правительственном уровне РФ. В прошлом сезоне сербский полузащитник провёл за туринский клуб во всех турнирах 33 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Сообщалось, что петербуржцы могут заплатить за игрока 20-25 миллионов евро, а сам игрок будет получать 3-3,5 миллионов евро в год без учета бонусных выплат.
В 1-м туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака одержала победу на выезде над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 4:0. Сегодня, 27-го июля, сине-бело-голубые сыграют с "Рубином" в гостях - стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
Щербаченко: "Зениту" правильно подсказали сверху, что сейчас переход Илича бесполезен
Российский тренер Федор Щербаченко высказался о возможном срыве перехода полузащитника Ивана Илича в "Зенит".
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