"Я не зря называл Игоря Дмитриева одним из лучших российских игроков, потому что вижу у него большой потенциал. Раз "Спартак" купил его у "Урала", значит, в клубе тоже видят в нём потенциал для усиления игры команды", - цитирует Скрипченко "Чемпионат".
Московский "Спартак" приобрел вингера Игоря Дмитриева у екатеринбургского "Урала", сообщалось, что красно-белые заплатили за игрока 2,5 миллионов евро, полузащитник подписал контракт с клубом до лета 2028 года. В прошлом сезоне Дмитриев провёл за "шмелей" во всех турнирах 35 матчей и отметился двумя голевыми передачами, рыночная стоимость 20-летнего игрока, согласно версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.
Завтра, 28-го июля, московский "Спартак" сыграет на выезде с подмосковными "Химками" во 2-м туре РПЛ.
Бывший тренер "Урала" Скрипченко: раз "Спартак" купил Дмитриева у "Урала", значит, тоже видят в нём потенциал
Бывший тренер "Урала" Вадим Скрипченко высказался о переходе Игоря Дмитриева в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"