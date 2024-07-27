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Кузнецов: Фернандес сбежал из ЦСКА и больше никогда не вернётся. Для меня он - потерянный человек

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Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал уход бразильского защитника Марио Фернандеса из "Зенита".
Фото: Getty Images
"Я изначально не понимал, зачем он пошел в "Зенит". Я уже тогда сказал, что человек сбежал из ЦСКА и больше никогда не вернётся в клуб. Мои слова подтвердились. Мне этот футболист вообще неинтересен. Для меня Фернандес – потерянный человек. Говорить одно, а на деле делать другое... Я вижу конечный результат. По факту его в ЦСКА больше нет", - заявил Кузнецов.

23-го июля "Зенит" объявил о расставании с правым защитником команды Марио Фернандесом. Экс-футболист сборной России покинул санкт-петербургский клуб в статусе свободного агента. Ранее представитель Фернандеса заявил, что игрок готов рассмотреть предложения о продолжении карьеры из России.

В "Зенит" Фернандес перешел летом прошлого года из бразильского "Интернасьонала". С 2012-го года по 2022-й бразилец выступал в составе московского ЦСКА, после чего покинул команду, приостановив карьеру. Летом 2023-го года обсуждалось возможное возвращение Фернандеса в ЦСКА, однако он присоединился к "Зениту".

Источник: Metaratings

ЦСКА Зенит Российские трансферы Марио Фернандес Дмитрий Кузнецов
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