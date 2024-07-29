По информации источника, Габриэль Флорентин заинтересовал несколько аргентинских клубов, сам игрок не против продолжить карьеру в родном чемпионате.
В прошлом сезоне полузащитник провел за "Оренбург" во всех турнирах 30 матчей и отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего аргентинца в 2,3 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона.
Источник: "Евро-Футбол".
Полузащитник "Оренбурга" Флорентин может перейти в аргентинский клуб
Полузащитник "Оренбурга" Габриэль Флорентин может покинуть клуб.
Фото: ФК "Оренбург"