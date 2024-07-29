"Нам нравится Константин Тюкавин, потому что он хороший игрок. Но он не является для нас реальным вариантом, прежде всего потому, что на данный момент у нас нет места для дополнительных игроков не из пределов ЕС", - цитирует Мальфитано "ТАСС".
В прошлом сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 38 матчей и отметился 17-ю забитыми мячами и 10-ю результативными передачами. Нападающий был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт игрока с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Ранее сообщалось, что нападающим интересуется португальская "Бенфика" и мадридский "Атлетико".
Глава скаутской службы "Марселя": нам нравится Константин Тюкавин
Глава скаутской службы "Марселя" Роберто Мальфитано высказался о возможно подписании нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"