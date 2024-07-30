"Не Глушенкова, а весь "Зенит" надо сдерживать. Нам что, только его сдерживать, а про остальных забыть? Плана (на игру с "Зенитом" - прим. ред.) нет, и мы не будем его придерживаться", — цитирует Карпина "Матч ТВ".
Встреча между "Зенитом" и "Ростовом" состоится в субботу, 3 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
После двух туров "Зенит", победив "Крылья Советов" (4:0) и "Рубин" (4:0), набрал 6 очков, а "Ростов", сыграв в ничью с ЦСКА (0:0) и победив "Крылья Советов", набрал 4 очка.
Карпин - о матче с "Зенитом": плана нет, и мы не будем его придерживаться
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос о подготовке его команды к предстоящей встрече с петербургским "Зенитом" в 3-м туре РПЛ.
Фото: "РИА Новости"