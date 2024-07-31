"Что касается Николича, который возглавил ЦСКА в межсезонье, то он правильно расставляет игроков на поле. Он еще в "Локомотиве" показал, на что он способен. Вроде бы неброско все это делает, но тренер он крепкий. Я думаю, что при нем ЦСКА в этом сезоне — это конкурент "Зенита" в борьбе за золотые медали, как и "Динамо", — приводит слова Орлова "РБ Спорт".
Марко Николич был назначен на пост главного тренера московского ЦСКА 4 июня. Сербский специалист известен отечественным любителям футбола по работе в 2020-2021 гг. в московском "Локомотиве", с которым он выиграл Кубок России.
Под руководством 45-летнего тренера "армейцы" в новом сезоне сыграли в ничью с "Ростовом" (0:0) и победили нижегородский "Пари НН" (3:0). Таким образом, ЦСКА после 2-х туров РПЛ набрал 4 очка.
Геннадий Орлов: ЦСКА с Николичем будет конкурировать с "Зенитом" за золото
Спортивный журналист Геннадий Орлов поделился своим мнением о выступлении московского ЦСКА в новом сезоне после назначения главным тренером Марко Николича.
Фото: "Чемпионат"