"Признаюсь, я даже не знаю, кто это. Думаю, не только я, но и многие эксперты тоже не сразу ответят на вопрос, что это за футболист. Только те специалисты, что работают в Венгрии, смогут нам сказать, кто это и с чем его едят. Для меня он загадка, но если Станкович требует купить данного игрока, значит, он имеет определяющий фактор для тренера", - цитирует Титова "СЭ".
Московский "Спартак" близок к подписанию левого вингера "Ференцвароша" Маркиньоса за 5 миллионов евро. По данным СМИ, за подписание 24-летнего футболиста конкурировали два столичных клуба: "Спартак" и "Локомотив". Окончательное решение о переходе в стан красно-белых, как сообщается, Маркиньос принял после того, как ему был предложен контракт с зарплатой 1.2 миллиона евро за сезон.
Маркиньос является игроком венгерского "Ференцвароша" с февраля 2022-го года. Ранее бразилец выступал за такие клубы, как болгарский "Ботев", "Атлетико Минейро" и "Шапекоэнсе".
Титов - о возможном трансфере Маркиньоса в "Спартак": я даже не знаю, кто это и с чем его едят
Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о возможном переходе в клуб бразильского вингера "Ференцвароша" Маркиньоса.
Фото: "Матч ТВ"