"Еще рано говорить, нашел ли себя "Спартак" при Станковиче или потерял. Но хоть какой-то прогресс уже виден. Просто кубковую игру нельзя сравнивать с РПЛ. Тем не менее, у меня какая-то надежда на то, что "Спартак" заиграет, появилась. Хочется верить в то, что Станкович - нормальный тренер, а не жулик. Слишком много жуликов приезжало в "Спартак", - заявила Смородская.
Сербский тренер Деян Станкович возглавил московский "Спартак" перед стартом сезона 2024/25. Ранее обладатель Лиги Чемпионов в составе "Интера" работал главным тренером в "Ференцвароше", "Сампдории" и "Црвене Звезде". В первом официальном матче под руководством Станковича красно-белые потерпели поражение. В матче 1-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Оренбургу" (0:2).
Во 2-м туре чемпионата "Спартак" уже праздновал победу. Подопечные Станковича оказались сильней "Химок" (3:1). Матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России "Спартак" - "Динамо" завершился разгромной победой красно-белых (3:0).
Источник: "Матч ТВ"
Смородская: слишком много жуликов приезжало в "Спартак". Хочется верить, что Станкович - нормальный тренер
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская оценила игру "Спартака" под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"