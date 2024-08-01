"Крылья Советов" в этом сезоне совершают чудовищные ошибки, тем более в обороне, которых не было в прошлых сезонах. Я думаю, Осинькину нужно с этим разбираться. Чем быстрее, тем лучше. Потому что очки теряются, и команда выглядит не так хорошо, как в прошлом сезоне", – сказал Радченко.
В первых двух турах Российской Премьер-лиги подопечные Игоря Осинькина забили два года и пропустили семь. В 1-м туре самарцы разгромно проиграли петербургскому "Зениту" (0:4). Во втором туре "Крылья" не смогли взять первые очки в выездном матче с "Ростовом" (1:3). В следующем третьем туре "Крылья Советов" сыграют в гостях у московского "Спартака".
Напомним, в прошлом сезоне команда Игоря Осинькина завершила чемпионат на девятом месте, набрав 41 очко.
Источник: "Чемпионат"
Радченко: "Крылья" выглядят не так хорошо, как в прошлом сезоне. Осинькину нужно с этим разбираться
Бывший игрок "Зенита" Дмитрий Радченко высказался по поводу неудачного старта сезона для "Крыльев Советов".
Фото: "Крылья Советов"