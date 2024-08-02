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"Чемпионат": "Пари НН" согласовал контракт с Кириллом Новиковым, который может сменить Илича на посту главного тренера

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Новым главным тренером "Пари НН" в ближайшее время может стать россиянин Кирилл Новиков.
Фото: ФК "Нефтехимик"
Главный тренер нижнекамского "Нефтехимика" Кирилл Новиков может продолжить карьеру в РПЛ. Как сообщает "Чемпионат", контракт со специалистом согласовал нижегородский "Пари НН". По данным источника, Новиков может возглавить клуб в случае ухода сербского специалиста Саши Илича.

Илич возглавляет "Пари НН" с мая 2024-го года. В концовке прошлого сезона клуб под руководством серба сохранил прописку в РПЛ, переиграв в стыковых матчах по сумме двух встреч тульский "Арсенал". Всего под его руководством "Пари НН" провел 9 матчей, одержал 1 победу, 2 раза сыграл вничью и 6 раз потерпел поражения. Общая разница забитых и пропущенных мячей - 10:26.

Нижний Новгород Кирилл Новиков Саша Илич
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