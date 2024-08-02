"Это нельзя назвать безголевой серией. Три матча - не так много. У любого нападающего бывают отрезки, когда не получается забить. Пока нет смысла говорить о спаде в игре Тюкавина", приводит слова Колоскова "РБ Спорт".
Московское "Динамо" набрало 6 очков в первых 2-х турах РПЛ. Матчи с "Факелом" и "Локомотивом" завершились с одинаковым счетом (3:1). В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России бело-голубые проиграли московскому "Спартаку" (0:3). Нападающий Константин Тюкавин принял участие во всех 3-х матчах, проведя на поле 270 минут, и отметился 1 голевой передачей.
В прошлом сезоне на счету Тюкавина 15+10 в 30-ти матчах РПЛ в составе "Динамо". Еще 2 мяча форвард забил в 8-ми встречах Кубка России.
Колосков - о спаде форварда "Динамо" Тюкавина: пока нет смысла об этом говорить, три матча - не так много
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об отсутствии голов нападающего "Динамо" Константина Тюкавина на старте текущего сезона.
Фото: официальный сайт "Динамо"