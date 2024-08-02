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Солтмурад Бакаев: Джикия был первоклассным лидером

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Игрок тольяттинского "Акрона" Солтмурад Бакаев поделился своим мнением по поводу того, каким капитаном был Георгий Джикия в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Он был первоклассным лидером, с которым было приятно выходить на поле, осознавать, что такой игрок выводит команду на поле", - цитирует слова Бакаева "Матч ТВ".

Напомним, что Георгий Джикия покинул московский "Спартак" в мае 2024 года по истечении срока контракта. В минувшем сезоне защитник провел за клуб 12 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями В составе красно-белых он является чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России.

На данный момент футболист находится в статусе свободного агента.

Солтмурад Бакаев Георгий Джикия Спартак Чемпионат России ПЛ
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