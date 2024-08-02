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Агент Маркиньоса рассказал, почему игрок выбрал "Спартак", а не "Локомотив"

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Футбольный агент Стефано Кастанья, представляющий интересы игрока "Ференцвароша" Маркиньоса поделился информацией о том, почему его клиент сделал свой выбор в пользу московского "Спартака".
Фото: ФК "Ференцарош"
"Почему футболист перейдет в "Спартак", а не "Локомотив"? Красно-белые сделали "Ференцварошу" более выгодное предложение", - цитирует слова агента "СЭ".

В составе венгергской команды бразильский левый вингер провел 97 матчей, в которых отличился 14 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Ранее футболист представлял такие клубы как "Шапекоэнсе", "Атлетико Минейро" и болгарский "Ботев".

Рыночная стоимость Маркиньоса оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.

Спартак Локомотив Ференцварош Российские трансферы
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