"Почему футболист перейдет в "Спартак", а не "Локомотив"? Красно-белые сделали "Ференцварошу" более выгодное предложение", - цитирует слова агента "СЭ".
В составе венгергской команды бразильский левый вингер провел 97 матчей, в которых отличился 14 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Ранее футболист представлял такие клубы как "Шапекоэнсе", "Атлетико Минейро" и болгарский "Ботев".
Рыночная стоимость Маркиньоса оценивается интернет-порталом Transfermarkt суммой в 4 млн евро.
Агент Маркиньоса рассказал, почему игрок выбрал "Спартак", а не "Локомотив"
Футбольный агент Стефано Кастанья, представляющий интересы игрока "Ференцвароша" Маркиньоса поделился информацией о том, почему его клиент сделал свой выбор в пользу московского "Спартака".
Фото: ФК "Ференцарош"