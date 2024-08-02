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Агкацев - о соперничестве в чемпионате России: в начале сезона все конкуренты

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Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев поделился мнением о том, кто является главным конкурентом "горожан" в начале чемпионата.
Фото: ФК "Краснодар"
"Главный конкурент "Краснодара" в чемпионате? В начале сезона все конкуренты", - цитирует слова Агкацева "РБ Спорт".

Напомним, что "Краснодар" начал сезон-2024/25 с двух ничьих, разделив очки с "Ахматом" (1:1) и махачкалинским "Динамо" (0:0). Последний матч "горожане" провели против московского ЦСКА в рамках 1-го тура Кубка России и одержали победу со счетом 1:0.

Станислав Агкацев Краснодар Чемпионат России ПЛ
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