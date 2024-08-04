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Полузащитник "Динамо Мх" Ангбан: чемпионат Франции в плане физики и борьбы похож на российский

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Полузащитник махачкалинского "Динамо" Викторьен Ангбан высказался об уровне чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо Махачкала"
"Я играл уже в достаточно хороших чемпионатах. И в английском, и во французском. И по мне, в плане борьбы и физических нагрузок чемпионат России не уступает другим лигам. Чемпионат Англии немного выше уровнем, конечно. Но чемпионат Франции в плане физики и борьбы похож на российский", - цитирует Ангбана "Матч ТВ".

Полузащитник Викторьен Ангбан перешел в махачкалинское "Динамо" из "Сочи" этим летом на правах аренды до конца текущего сезона. Ивуариец провел в Российской Премьер-Лиге 40 матчей и отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Ранее полузащитник выступал за французский "Метц", бельгийский "Васланд-Беверен" и "Сент-Труйден", а также испанскую "Гранаду".

Рыночная стоимость 27-летнего игрока, согласно версии немецкого портала Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро. На счету Ангбана 12 матчей за национальную команду Кот-д’Ивуара.

Динамо Мх Викторьен Ангбан
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