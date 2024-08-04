Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
ЦСКА
15:30
ОренбургНе начат
Факел
17:30
КраснодарНе начат
Ахмат
20:30
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
20:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Шинник
17:30
СочиНе начат
Нефтехимик
18:00
РоторНе начат
Родина
20:00
КАМАЗНе начат

Зиньковский: буду доволен трофеем по итогу сезона, тем более у меня их не так много. Но не Зимним Кубком РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о личных целях на сезон.
Фото: ФК "Спартак"
"Будем надеяться, что за неудачным сезоном будет хороший сезон со всех сторон. И в чемпионате, и в Кубке все на это настраиваются, все готовятся. Буду доволен трофеем по итогу сезона, тем более у меня их не так много. Но не Зимним Кубком РПЛ", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".

Антон Зиньковский провел за московский "Спартак" в сезоне-2023/2024 во всех турнирах 37 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" (0:1).

Завтра, 5-го августа, красно-белые сыграют с самарскими "Крыльями Советов" на своем поле в рамках 3-го тура РПЛ.

Спартак Антон Зиньковский
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится