"Будем надеяться, что за неудачным сезоном будет хороший сезон со всех сторон. И в чемпионате, и в Кубке все на это настраиваются, все готовятся. Буду доволен трофеем по итогу сезона, тем более у меня их не так много. Но не Зимним Кубком РПЛ", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".
Антон Зиньковский провел за московский "Спартак" в сезоне-2023/2024 во всех турнирах 37 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и вылетели из Кубка России, уступив в финале Пути регионов калининградской "Балтике" (0:1).
Завтра, 5-го августа, красно-белые сыграют с самарскими "Крыльями Советов" на своем поле в рамках 3-го тура РПЛ.
Зиньковский: буду доволен трофеем по итогу сезона, тем более у меня их не так много. Но не Зимним Кубком РПЛ
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о личных целях на сезон.
Фото: ФК "Спартак"