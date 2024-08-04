"Эмоции от первого домашнего матча в РПЛ негативные, потому что мы проиграли. Ожидали чуть-чуть другой игры и выходили играть только на победу. Но чуть переволновались, потому что первая домашняя игра. Поэтому с первых минут начали многое позволять такой команде, как "Динамо". А это категорически нельзя делать", - цитирует Палиенко "Чемпионат".
Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 тольяттинский "Акрон" занял 3-е место в турнирной таблице Первой лиги и получил право сыграть в стыковых матчах. Тольяттинцам удалось одержать победу над екатеринбургским "Уралом" в двухматчевом противостоянии и завоевать путевку в РПЛ.
Вчера, 3-го августа, тольяттинцы на своем поле уступили московскому "Динамо" в матче 3-го тура РПЛ со счетом 0:2, забитыми мячами отличились Тюкавин и Гладышев. В следующем туре тольяттинцы сыграют на выезде с "Оренбургом". После 3-х сыгранных туров "Акрон" имеет в своем активе 3 очка и располагается на 10-й строчке.
Полузащитник "Акрона" Палиенко: эмоции от первого домашнего матча в РПЛ негативные, потому что мы проиграли
Полузащитник "Акрона" Максим Палиенко высказался о поражении московскому "Динамо" в 3-м туре РПЛ (0:2).
Фото: ФК "Динамо"