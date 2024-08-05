"Сложно комментировать решения судей. Мы не комментировали их и после матча с "Рубином", хотя тоже были на эмоциях. К каждому эпизоду нужно подходить максимально ответственно, проанализировать их. Нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи", - цитирует Мелик-Гусейнова "Матч ТВ".
"Пари НН" одержал победу над махачкалинским "Динамо" в матче 3-го тура Премьер-лиги (1:0). Единственный гол в матче на 82-й минуте ударом с пенальти забил полузащитник Николай Калинский. 11-метровый был назначен главным арбитром встречи Яном Бобровским за фол на нападающем "Пари НН" Зе Турбо. В махачкалинском "Динамо" заявили, что будут подавать жалобу на работу арбитра.
"Динамо" занимает 13-е место в турнирной таблице с 2-мя очками в 3-х матчах. В активе "Пари НН" теперь 3 очка. Нижегородцы располагаются на 12-й строчке.
Гендиректор "Пари НН" - о победе над "Динамо" Мх: нельзя огульно говорить, что была ошибка у судьи
Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов высказался о матче 3-го тура РПЛ, где нижегородцы победили махачкалинское "Динамо" (1:0).
Фото: ФК "Пари НН" ВКонтакте