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Судья Лапочкин - о матче "Динамо" Мх - "Пари НН": Бобровского на полиграф? Только вместе с командами

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Экс-арбитр Сергей Лапочкин высказался о работе арбитра Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ между "Динамо" Махачкала и "Пари НН (0:1).
Фото: Sport24
"Шамиль Газизов предлагает отправить Бобровского на детектор? Только вместе с командами. Я категорически против использования полиграфа, потому что нигде в мире, в цивилизованных странах, он не используется, а у нас, к сожалению, на регулярной основе", - заявил Лапочкин.

Нижегородский "Пари НН" одержал минимальную победу над махачкалинским "Динамо" в 3-м туре чемпионата России. Победу гостям принес гол полузащитника Николая Калинского на 82-й минуте с пенальти. В клубе из столицы Дагестана остались крайне недовольны качеством работы главного арбитра матча Яна Бобровского.

Гендиректор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в интервью после матча заявил, что Бобровский "убил "Динамо" и предложил проверить рефери встречи на детекторе лжи.

Источник: "РБ Спорт"

Сергей Лапочкин Ян Бобровский Нижний Новгород Динамо Мх
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