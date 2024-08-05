- Самюэль собирается покинуть "Марсель" этим летом. Возвращение в "Спартак" может быть непростым решением. Самюэль любит "Спартак" и его болельщиков. Если бы представители "Спартака" позвонили мне, я бы с удовольствием поговорил с ними насчет его возвращения.
Ранее сообщалось о том, что 30-летний центральный защитник Самюэль Жиго отстранен от тренировок с основной командой "Марселя", так как не входит в планы нового главного тренера французской команды Роберто Де Дзерби.
Напомним, Жиго защищал цвета московского "Спартака" с 2018-го по 2022 год. В составе красно-белых игрок становился обладателем Кубка России.
В прошлом сезоне футболист провел за марсельцев 33 матча, в которых отличился тремя забитыми мячами.
Источник: Metaratings
Агент Жиго: если бы мне позвонили из "Спартака", я бы с удовольствием поговорил о его возвращении
Агент защитника "Марселя" Самюэля Жиго Мохамед Беншенафи рассказал о будущем игрока.
Фото: РИА Новости