"Сколько сейчас стоит Глушенков? А он в сборной же не играет? Не знаю. Надо смотреть на ценник на Transfermarkt. Если сравнивать с Мудриком, которого купили за 100 миллионов евро, тогда Глушенков стоит 200 миллионов", - заявил Жирков.
Максим Глушенков перешел в "Зенит" из "Локомотива" за 6.3 миллиона евро, которые были прописаны в его контракте с московским клубом в качестве суммы отступных. В первых 5-ти матчах за новый клуб в чемпионате, Кубке и Суперкубке России Глушенков записал на свой счет 8 голов и 1 голевую передачу.
По версии специализированного портала Transfermarkt, трансферная стоимость Максима Глушенкова составляет 11 миллионов евро. Вингер сборной Украины Михаил Мудрик перешел в лондонский "Челси" из донецкого "Шахтера" за 70 миллионов евро в январе 2023-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Жирков: если "Челси" купил Мудрика за 100 миллионов, то Глушенков стоит 200 миллионов
Экс-защитник сборной России Юрий Жирков высказался о потенциальной стоимости форварда "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: официальный сайт "Зенита"