"В матче со "Спартаком" не получилось ничего. Серьёзно. А что, не видно было? Первые 55 минут вообще играли бездарно! Потом, понятно, "Спартак" по счёту доигрывал. Нечего сказать. Не получилось - и всё. Те вещи, о которых мы договариваемся, ничего не работает. Надо с себя спрашивать", - сказал Песьяков.
В минувший понедельник в Москве на стадионе "Лукойл Арена" прошла встреча между "Спартаком" и самарскими "Крыльями Советов". Хозяева одержали уверенную победу со счетом 3:0, голами в составе красно-белых отличился полузащитник Данил Пруцев, дубль на счету 22-летнего нападающего Манфреда Угальде. Самарские "Крылья" после трех сыгранных туров являются единственной командой в лиге, которая не набрала очки, подопечные Игоря Осинькина на данный момент занимают последнее место, следующими идет воронежский "Факел" с одним очком в запасе, по два балла у махачкалинского "Динамо" и грозненского "Ахмата".
Источник: "Чемпионат"
Вратарь "Крыльев" Песьяков: в матче со "Спартаком" не получилось ничего. Первые 55 минут играли бездарно!
Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Песьяков прокомментировал поражение своей команды московскому "Спартаку" (0:3) в матче 3-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"