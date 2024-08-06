"Мы подали протест, такое безобразие нельзя оставлять. Почему совершается преступление? Потому что преступник надеется остаться безнаказанным. В глазах нашего народа Бобровский - преступник. Он возмутил 3.5 млн жителей Дагестана", - заявил Гаджиев.
"Пари НН" одержал минимальную победу в матче с махачкалинским "Динамо" в 3-м туре чемпионата России. Единственный гол забил полузащитник нижегородцев Николай Калинский ударом с пенальти на 82-й минуте. С 60-й минуты "Динамо" играло в меньшинстве после удаления защитника Муталипа Алибекова.
Гендиректор "Динамо" Шамиль Газизов заявлял, что клуб подал протес по 5-ти эпизодам матча, включая назначенный на 82-й минуте пенальти. После 3-х туров "Динамо" имеет в своем активе 2 очка, "Пари НН" после победы в 3-м туре имеет в своем активе 3 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Президент "Динамо" Махачкала Гаджиев: в глазах нашего народа Бобровский - преступник. Он возмутил жителей Дагестана
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о работе главного арбитра Яна Бобровского, который работал на матче 3-го тура РПЛ, где бело-голубые уступили "Пари НН" (0:1).
Фото: ФК "Пари НН"