По информации источника, московский клуб намерен освободить места для новых легионеров в заявке на сезон. Новый тренерский штаб красно-белых под руководством Деяна Станковича хочет иметь двоих равнозначных футболистов на одну позицию. Работа на трансферном рынке продолжается, уточняется, что "Спартак" намерен приобрести левого защитника и опорника.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что спартаковцы предложили 22 миллиона евро за двоих игроков турецкого "Галатасарая". Один из них - немецкий левый защитник Деррик Кен. Второй целью является вингер Керем Актюркоглу, игрок сборной Турции, выступал за национальную команду в прошедшем чемпионате Европы.
В это летнее трансферное окно состав "Спартака" уже пополнили атакующий полузащитник Эсекьель Барко, бразильский вингер Маркиньос и форвард Виллиан Жозе. После трех сыгранных туров спартаковцы набрали 6 очков и сейчас занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" расчищает места для легионеров. Медина и два других игрока стоят на выход
Московский "Спартак" рассматривает варианты продажи Хесуса Медины, а также Кристофера Мартинса и Шамара Николсона, чтобы на их место купить других легионеров.
Фото: ФК "Спартак"