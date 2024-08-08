"У "Зенита" практически не проваливается ни одна линия. Нет колебаний, которые мы видели в прошлом году и где мог быть какой?то сюрприз. Команда настолько серьёзно выглядит. Для интриги чемпионата хотелось бы какого?то сюрприза, но пока таких предпосылок никаких нет", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".
В эту субботу, 10 августа, состоится встреча двух лидеров страта сезона петербургского "Зенита" и московского "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, главным арбитром назначили Сергея Иванова. Команды по итогам трех туров набрали по 9 очков и занимают в турнирной таблице первое и второе место соответственно. Сине-бело-голубые за первые три игры чемпионата не пропустили ни одного мяча, имея разницу забитых и пропущенных 13:0. Напомним, в прошлом сезоне динамовцы дважды обыгрывали "Зенит" - 1:0 дома и 3:2 в гостях.
Корнеев - о матче "Зенит" - "Динамо": для интриги хотелось бы сюрприза, но пока предпосылок нет
Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"