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Жирков: если сейчас "Спартак" даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, - они туда побегут

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Бывший игрок ЦСКА и "Зенита" Юрий Жирков поделился мнением на тему переходов футболистов в стан принципиальных соперников в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Раньше не давали таких денег за трансфер, как сейчас некоторые клубы могут дать. Если сейчас "Спартак" даст Венделу и Клаудиньо миллиард долларов, - они побегут в "Спартак", - сказал Жирков.

В начале сезона-2024/25 Вендел за 4 матча во всех турнирах сумел забить 1 гол и отдать 6 голевых передач. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Клаудиньо выступает за "Зенит" с лета 2021-го года, за это время бразилец провел за сине-бело-голубых 107 матчей, в которых забил 21 гол, его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarket в 18 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"

Юрий Жирков Маркус Вендел Клаудиньо Спартак
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