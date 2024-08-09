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"Чемпионат": центральный защитник "Локомотива" Фассон выбыл из-за травмы на четыре месяца

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Центральный защитник "Локомотива" Лукас Фассон выбыл из-за травмы на четыре месяца.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, московский "Локомотив" срочно начал искать центрального защитника на трансферном рынке. В клубе изучали кандидатуры из чемпионата Хорватии.

В прошлом сезоне центральный защитник Лукас Фассон провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 28 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Бразилец выступает за клуб с лета 2022 года. По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла четвертое место в РПЛ.

После 3-х сыгранных туров в текущем сезоне "железнодорожники" занимают 4-ую строчку с 6-ю очками.

Источник: "Чемпионат".

Локомотив Лукас Фассон
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