По информации источника, московский "Локомотив" срочно начал искать центрального защитника на трансферном рынке. В клубе изучали кандидатуры из чемпионата Хорватии.
В прошлом сезоне центральный защитник Лукас Фассон провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 28 матчей и отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Бразилец выступает за клуб с лета 2022 года. По итогам прошлого сезона команда Михаила Галактионова заняла четвертое место в РПЛ.
После 3-х сыгранных туров в текущем сезоне "железнодорожники" занимают 4-ую строчку с 6-ю очками.
Источник: "Чемпионат".
"Чемпионат": центральный защитник "Локомотива" Фассон выбыл из-за травмы на четыре месяца
Центральный защитник "Локомотива" Лукас Фассон выбыл из-за травмы на четыре месяца.
Фото: ФК "Локомотив"