"Конечно, грустно за результат. Думаю, команда заслуживала победу. Мы создали больше моментов, но не реализовали, "Пари НН" наоборот. Нужно лучше действовать в завершении. Мне было бы очень грустно, если бы мы сыграли как "Пари НН" и победили, потому что потом бы у нас в других матчах все равно всплыло много проблем. Что показала наша команда на поле, особенно во втором тайме, мне очень понравилось" - приводит слова Артиги "Матч ТВ".
9 августа подмосковные "Химки" в Нижнем Новгороде сыграли против "Пари НН". Матч завершился минимальной победой хозяев: единственный мяч в игре на 17-й минуте с передачи Александра Эктова забил Огнен Ожегович.
У "Химок" после четырёх матчей в чемпионате России в активе осталось 4 очка. В следующем туре подмосковный коллектив у себя дома 18 августа примет петербургский "Зенит". А 13 августа "Химки" в матче 2-го тура Кубка России на выезде сыграет против "Ростова".
Тренер "Химок" Артига - после поражения: если бы мы сыграли как "Пари НН" и победили, мне было бы очень грустно
Главный тренер подмосковных "Химок" Франк Артига прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура РПЛ сезона-2024/25 с нижегородским "Пари НН" (0:1).
Фото: ФК "Химки"