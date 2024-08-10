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Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном трансфере Сутормина в "Ростов"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможном трансфере в команду южан защитника "Зенита" Алексея Сутормина.
Фото: Global Look Press
"Сутормин не помешал бы "Ростову", - цитирует Карпина "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что футболист этим летом может покинуть петербургский клуб. В качестве претендентов на него называли "Ростов" и "Химки".

Алексей Сутормин выступает за "Зенит" с июля 2019 года. Последние полгода 30-летний футболист находился в аренде в составе "Сочи". За это время он сыграл 10 матчей (в среднем, 47,9 мин. за игру, забил два гола и отдал одну голевую передачу. В новом сезоне Сутормин ещё не выходил на поле.

Действующее соглашение между игроком и "Зенитом" рассчитано до 30 июня 2025 года. По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1,2 млн евро.

Валерий Карпин Ростов Зенит Алексей Сутормин
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