"Мы очень плохо начали первый тайм, мало контролировали мяч, постоянно выбивая его непонятно куда. С такими командами, как "Краснодар" нужно контролировать мяч и игру, а не выбивать мячи куда-то без толку", - цитирует Кругового "РБ Спорт".
Вчера, 10-го августа, московский ЦСКА на выезде уступил "Краснодару" в матче 4-го тура РПЛ со счетом 1:2. Забитыми мячами отличились: Батчи, Дивеев и Тормена. Эта победа стала первой для южан в текущем сезоне РПЛ.
После 4-х сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 7-ю набранными очками, подопечные Мурада Мусаева занимают седьмое место с 6-ю очками в своем активе.
Круговой: в игре с "Краснодаром" мы мало контролировали мяч, постоянно выбивая его непонятно куда
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о поражении "Краснодару" в матче 4-го тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА