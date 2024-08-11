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Айдамиров: трансферная кампания "Ахмата" на вход завершена

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о трансферных планах клуба.
Фото futbik.com
"Больше никого не ждем. Трансферная кампания на вход завершена. Надо чтобы набрали форму те, кто приехал", - цитирует Айдамирова "Матч ТВ".

Напомним, в это летнее трансферное окно состав "Ахмата" пополнили нападающие Максим Самородов и Фелиппе Кардосо, полузащитники Исмаэл и Мауро Даиле, а также защитники Владислав Волков, Александр Жиров и Арсен Адамов.

По итогам четырех стартовых туров чемпионата России грозненцы трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда Магомеда Адиева набрала три очка и располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Ахмед Айдамиров
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