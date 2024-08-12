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Metaratings: "Спартак" интересовался защитником олимпийской сборной Аргентины Хулио Солером

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Левый защитник "Лануса" Хулио Солер мог перейти в "Спартак".
Фото: Getty Images
Московский "Спартак" продолжает поиски левого защитника в летнее трансферное окно. Как сообщает Metaratings, красно-белые проявляли интерес к 19-летнему футболисту Хулио Солеру из аргентинского "Лануса". По данным источника, "Спартак" вел переговоры по Солеру с представителями игрока, но отказался от потенциального трансфера из-за стоимости.

Хулио Солер является воспитанником "Лануса". За основную команду он выступает с лета 2023-го года. Текущим летом родившийся в Парагвае футболист принимал участие в Олимпийских играх-2024 в Париже в составе сборной Аргентины. На счету Солера 4 игры и 1 результативная передача.

Сборная Аргентины Ланус Спартак Российские трансферы
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