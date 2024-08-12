"Пусть "Спартак" выигрывает, но мне латинский проект не нравится. Считаю, что на одного легионера должно быть два русских, а лучше три. Болельщики уже третий год жаждут побед после ухода Федуна. Многим казалось, что вот, наконец попрет. И денег вливается в клуб не меньше, чем в "Зенит", но отрыв от них тем не менее все больше", - заявил Салихова.
В летнее трансферное окно состав московского "Спартака" пополнили три легионера. За 14 миллионов евро у "Ривер Плейта" был куплен аргентинец Эсекьель Барко. Бразилец Маркиньос перешел из венгерского "Ференцвароша" за 5 миллионов евро, а трансфер его соотечественника Виллиана Жозе из "Бетиса" обошелся клубу в 2 миллиона евро.
После 4-х стартовых туров чемпионата России "Спартак" имеет в своем активе 7 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Отставание красно-белых от "Зенита", который еще не терял очки в текущем сезоне, составляет 5 очков.
Источник: Sport24
Зарема: денег в "Спартак" вливается не меньше, чем в "Зенит", а отрыв от них все больше
Супруга экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала трансферную политику красно-белых с акцентом на латиноамериканский рынок.
Фото: Global Look Press