"Зенит", беря Дркушича, преследует, в первую очередь, свои интересы. Значит, он заинтересовал руководство клуба, несмотря на то, что будет шестым центральным защитником в команде. Но нельзя исключать и того, что Дркушича берут для ослабления конкурентов, которые хотели взять словенца этим летом", - цитирует Лепёхина Metaratings.
Ваня Дркушич с января 2022 года выступает за "Сочи", который по итогам прошлого сезона вылетел в Первую лигу. Недавно в СМИ появилась информация, что в подписании защитника сборной Словении заинтересованы "Зенит", "Локомотив", "Рубин" и несколько европейских клубов. По оценке интернет-портал Transfermarket, рыночная стоимость 24-летнего футболиста, чей контракт с "Сочи" рассчитан до 30 июня 2025 года, составляет 3,5 млн евро.
Лепёхин: "Зенит" берёт Дркушича для ослабления конкурентов
Экс-игрок петербургского "Зенита" Константин Лепёхин прокомментировал новости о предстоящем переходе в стан сине-бело-голубых защитника "Сочи" Вани Дркушича.
Фото: "РИА Новости"