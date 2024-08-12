"История, сюжет которой достоин Netflix, как "Зенит" обокрал своих преследователей, выкосив двух лучших нападающих, не получив ни желтой, ни красной карточки. Лишь Тюкавину не удалось вскружить голову. Соболев и Кордоба сделают любой клуб, претендующий на трофеи, сильнее. Лично мне было бы интересно увидеть их в одной команде. Связка Соболева и Кордобы — это что-то атомное", - приводит слова Салиховой "СЭ".
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что петербургский "Зенит", главный тренер которого Сергей Семак неоднократно высказывался о необходимости приобретения высокого габаритного нападающего, обращался к московскому "Спартаку" и к "Краснодару" с предложениями о покупке, соответственно, Александра Соболева и Джона Кордобы. Переход форварда красно-белых не состоялся из-за разногласий между клубами по итоговой цене, а руководство "быков" изначально ответило отказом.
Зарема Салихова - о Соболеве и Кордобе: история, как "Зенит" обокрал своих преследователей
Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала потенциальные переходы нападающего "Спартака" Александра Соболева и форварда "Краснодара" Джона Кордобы в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"