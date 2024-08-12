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Орлов - о фоле Карраскаля: будто вышел со специальным заданием убрать Вендела

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Спортивный журналист Геннадий Орлов дал свою оценку фолу полузащитника московского "Динамо" Хорхе Карраскаля на хавбеке петербургского "Зенита" Венделе.
Фото: "Матч ТВ"
"Как будто он вышел со специальным заданием убрать Вендела. Ну что он сделал – в центре поля, мяч уже откинул Вендел, прокинул. И он прыгает сзади двумя ногами. Его нарушение, оно ожесточенное, оно какое-то злобное. Почему ты вдруг вот так прыгнул сзади и не убрал ногу в последний момент, не смягчил удар, а наоборот пробил по ногам?", - сказал Орлов в эфире радиопрограммы "Экспертиза Зенита".

В матче 4-го тура Чемпионата России между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо" игрок гостей Хорхе Карраскаль на 47-й минуте в центре поля в подкате сыграл против полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Главный арбитр матча Сергей Иванов наказал колумбийца жёлтой карточкой. Вендел продолжить игру не смог и был заменён. Сообщалось, по предварительным данным, он получил растяжение связок и пропустит больше месяца.

Геннадий Орлов Хорхе Карраскаль Маркус Вендел Зенит Динамо
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