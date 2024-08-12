"Что касается моей карьеры, то ничего не решено, сейчас этап, когда я рассматриваю все возможности. Конечно, планирую продолжать карьеру, не хочу принимать быстрых решений. Все-таки конец карьеры, важно принять правильное решение. У меня есть предложения, но не могу конкретно сказать. Из зарубежных есть предложения из Бразилии, но еще не понятно", - приводит слова Гилерме ТАСС.
Маринато Гильерме с 1 июля 2024 года, когда у него истёк срок действия контракта с московским "Локомотивом", стал свободным агентом. В составе "железнодорожников" голкипер выступал с 2007 года и провёл 306 матчей. В ноябре 2015 года бразильский вратарь получил российское гражданство и с тех пор в составе сборной России провёл 19 матчей. Согласно оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость 38-летнего футболиста составляет 250 тыс. евро.
Гилерме: планирую продолжать карьеру, есть предложения из Бразилии
Бывший вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме рассказал о продолжении своей профессиональной карьеры.
Фото: ФК "Локомотив"