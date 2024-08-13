"У нас капитанский совет, и повязка поэтому ничего не значит. Просто она в данный момент у меня. Есть ребята, кто тоже входит в совет, они на поле и могут подсказать. Тот же Срджан Бабич. Что-то, если надо, я сам могу к судье подойти и сказать", - цитирует Максименко "РБ Спорт".
Александр Максименко выступает за "Спартак" с лета 2018-го года. К академии красно-белых голкипер присоединился в июле 2013-го года. В последних двух турах РПЛ, против "Крыльев Советов" (3:0) и "Ахмата" (0:0), 26-летний вратарь выходил на поле с капитанской повязкой.
В матчах 1-го и 2-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:2) и "Химками" (3:1) капитанская повязка находилась на руке полузащитника Романа Зобнина. В матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Динамо" (3:0) капитаном "Спартака" был дублер Максименко Александр Селихов.
Максименко - о роли капитана в "Спартаке": повязка ничего не значит, просто в данный момент она у меня
Голкипер "Спартака" Александр Максименко высказался об игре с капитанской повязкой на старте сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"