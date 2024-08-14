"Гегемония "Зенита" уже воспринимается как норма. Это плоды большой работы, которую проделали сине?бело?голубые в последние годы. В "Зенит" покупают хороших игроков за адекватные деньги, а некоторых еще потом и продают дороже, чем купили. "Спартак", например, тратит не меньше "Зенита", а результатов нет", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что в летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Ваню Дркушича из "Зенита", Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.
Московский "Спартак" приобрел полузащитника "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко. После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю очками в своем активе, красно-белые располагаются на 5-й строчке с 7-ю очками. Напомним, что сине-бело-голубые являются чемпионами России на протяжении последних шести лет.
Мостовой: "Спартак" тратит не меньше "Зенита", а результатов нет
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о трансферных бюджетах "Спартака" и "Зенита".
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