Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
ЦСКА
17:15
Нижний НовгородНе начат
Рубин
17:15
ЗенитНе начат
Крылья Советов
19:30
СпартакНе начат
Динамо
19:30
Динамо МхНе начат

Суперкубок УЕФА

Новости
Реал Мадрид
22:00
АталантаНе начат

Мостовой: "Спартак" тратит не меньше "Зенита", а результатов нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о трансферных бюджетах "Спартака" и "Зенита".
Фото: GETTY IMAGES
"Гегемония "Зенита" уже воспринимается как норма. Это плоды большой работы, которую проделали сине?бело?голубые в последние годы. В "Зенит" покупают хороших игроков за адекватные деньги, а некоторых еще потом и продают дороже, чем купили. "Спартак", например, тратит не меньше "Зенита", а результатов нет", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Напомним, что в летнее трансферное окно петербургский "Зенит" приобрел голкипера "Балтики" Евгения Латышонка, защитников Ваню Дркушича из "Зенита", Сергея Волкова из "Краснодара" и Юрия Горшкова из "Крыльев Советов", а также нападающего "Локомотива" Максима Глушенкова.

Московский "Спартак" приобрел полузащитника "Ривер Плейта" Эсекьеля Барко. После 4-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 12-ю очками в своем активе, красно-белые располагаются на 5-й строчке с 7-ю очками. Напомним, что сине-бело-голубые являются чемпионами России на протяжении последних шести лет.

Александр Мостовой Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится