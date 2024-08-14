"Я удивлён. Команда играет вперед больше, чем я ожидал. Я давно знаком с Гаджи Муслимовичем, а он драйвер всего дагестанского футбола. Никто меня в этом не переубедит. 97,8% успеха "Динамо" - это личная заслуга Гаджиева. Об этом все должны помнить", - сказал Маслов.
Клуб из Дагестана в прошлом сезоне занял второе место в Первой лиге, получив прямую путевку в Российскую Премьер-Лигу. После четырех туров махачалинцы набрали два очка и сейчас занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице российского чемпионата. В предыдущей игре 4-го тура махачкалинское "Динамо" проиграло московскому "Локомотиву" со счетом 0:2.
Источник: Metaratings
Маслов: 97,8% успеха "Динамо Махачкала" - это личная заслуга Гаджиева
Бывший генеральный директор "Крыльев Советов", "Пари НН" и "Торпедо" Денис Маслов отметил вклад президента махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиева в развитие дагестанского футбола.
Фото: "Чемпионат"